‏كشف مختصون لـ«عكاظ» تفاصيل مبادرة «برمجان المنورة» التي أطلقتها إمارة منطقة المدينة. وطبقاً للمختص في الأنشطة الاجتماعية والمبادرات المجتمعية الدكتور حميد الأحمدي، فإن المبادرة تمثل استكمالاً للمبادرات السابقة التي نجحت إمارة المدينة في توسيع نطاق خدماتها للمواطنين والمقيمين من خلال مراكز الخدمة الشاملة الموزعة في المنطقة، وقدمت للمراجعين أقصى الخدمات في وقت زمن قياسي. والمبادرة منصّة تجمع المبدعين والمبتكرين، وتهدف إلى تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي. وأبرز الفئات المستهدفة الجهات الحكومية والمهنيين والمبتكرين والطلاب وحديثي التخرج، وأبرز مسارات المشاركة، المتابعة الذكية للخدمات والمرافق، وإثراء تجربة الزائر، والنقل الذكي والتنقل المستدام والرعاية الصحية، والتقنية البيئية، والبني التحتية الذكية.تطوير البرامج الرقميةمن جانبه، أوضح المستشار الإعلامي عبدالغني القش، أن المبادرة تمثل امتدادا لتطوير البرامج الرقمية وتطويرها وفرصة للمبدعين والابتكار لإبراز إبداعاتهم في المجال الرقمي، خصوصا أنه سبق لبعض المبدعين إنشاء تطبيقات قيمة ذات جودة عالية وتمت الاستفادة منها بشكل كبير، والمبادرة سيكون لها مردود طيب على إنشاء برامج وتطبيقات نوعية يستفاد منها وتقدم خدمات نوعية.