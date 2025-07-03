تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وبناءً على ما رفعه ولي العهد بتسهيل احتياجات الحجاج الإيرانيين في ظل الظروف الجارية التي تمر بها بلادهم، وتوفير جميع الخدمات لهم، حتى تتهيأ الظروف لعودتهم إلى وطنهم وأهليهم سالمين، بعد إتمامهم فريضة الحج، أنهت وزارة الداخلية، تنفيذ كافة عمليات إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، وسخرت ممثلة في إمارات مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية وقطاعاتها الأمنية (الأمن العام والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة لحرس الحدود)، جميع إمكاناتها البشرية والتقنية كافة، لتيسير حركة وتنقل ضيوف الرحمن من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة لتقديم التسهيلات اللازمة لهم ضمن منظومة أمنية وخدمية وتنظيمية متكاملة، وتنظيم حركة الحافلات المخصصة لنقلهم إلى المنفذ، لإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة الإنسانية لدعم ومساندة ضيوف الرحمن من الجمهورية الإسلامية الإيرانية نظراً للظروف الجارية التي تمر بها بلادهم، بما يعكس الصورة المشرّفة في العناية بضيوف الرحمن.