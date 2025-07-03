بلغ عدد المتدربين والمتدربات الذين استفادوا من البرامج التدريبية التأهيلية والتطويرية في مركز التدريب العدلي التابع لوزارة العدل، أكثر من 8 آلاف مستفيد، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2025.

ونفذ المركز 107 دورات تدريبية خلال الفترة نفسها؛ استفاد منها قضاة وزارة العدل وديوان المظالم، والمحامون والمحاميات، والموثقون والموثقات، ومأذونو الأنكحة، والباحثون القانونيون، ومنسوبو مركز الإسناد القضائي للتنفيذ، ومقدمو خدمات التنفيذ.

وأقام المركز ضمن الخطط التدريبية لرفع كفاءة وجودة التدريب وتأهيل الفئات المستهدفة، عدداً من البرامج تضمنت برنامج تأهيل المحامين، وبرنامج تأهيل الملازمين القضائيين، وبرنامج تأهيل الموثقين، وبرنامج تطوير المحامين، وبرنامج تأهيل المصلح الداخلي، وبرنامج مأذوني الأنكحة، وبرنامج مقدمي خدمات التنفيذ.

يذكر أن المركز يتبنى خطة تدريب تضمن تحقيق رؤية وأهداف وزارة العدل للتدريب والتأهيل في عدة مجالات تدريبية عدلية وقانونية، وفق معايير محددة لإعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب الرقمية والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تأهيل الكوادر العدلية والقانونية.