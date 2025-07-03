ارتفع معدل إشغال الغرف في الفنادق خلال الربع الأول من (2025م)، (2.1) نقطة مئوية عن الربع المماثل من (2024)، ليبلغ ما يقارب (63%)، فيما بلغ معدل إشغال الغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى في الربع نفسه ما مقداره (50.7%) بانخفاض قدره (3.8) نقاط مئوية عن الربع المناظر من عام (2024).

وبحسب نشرة إحصاءات المنشآت السياحية للربع الأول من 2025 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، فإن متوسط السعر اليومي للغرفة في الفنادق بلغ ما يقارب (477) ريالًا سعوديًّا بنسبة انخفاض عن الربع الأول من العام الماضي قدرها (3.4%)، كما سجل متوسط السعر اليومي للغرفة في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو (209) ريالات خلال الربع ذاته، بنسبة ارتفاع بلغت (7.2%) بالمقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي.

وأفادت النتائج بأن متوسط مدة إقامة النزيل في الفنادق بلغ (4.1) ليلة خلال الربع الأول من عام (2025)، وهو المتوسط نفسه في الربع المماثل من (2024)، وسجل متوسط مدة إقامة النزيل في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو (2.1) ليلة خلال ذات الربع، بنسبة انخفاض بلغت (4.5%) عنه في الربع المماثل من عام (2024).

وبحسب النشرة، فقد ارتفع إجمالي عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية خلال هذا الربع عن الربع المماثل من (2024) ليبلغ (983,253) مشتغلًا بنسبة ارتفاع بلغت (4.1%)، فيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين (243,369) مشتغلًا، بنسبة مشاركة قدرها (24.8%) من الإجمالي، بينما بلغ عدد المشتغلين غير السعوديين (739,884) مشتغلًا بنسبة مشاركة قدرها (75.2%) من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية.

وأظهرت كذلك أن عدد المشتغلين الذكور في الأنشطة السياحية (853,852) مشتغلًا بنسبة مشاركة تعادل (86.8%) من الإجمالي، وبلغ عدد الإناث المشتغلات في الأنشطة السياحية (129,401) مشتغلةً بنسبة مشاركة قدرها (13.2%) من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية خلال الربع الأول من (2025).

وبينت نتائج النشرة أن نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية بلغت (5.4%) من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد خلال الربع الأول من عام (2025)، بانخفاض قدره (0.3) نقطة مئوية عن الربع المماثل من عام (2024)، كما بلغت نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية (8.1%) من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص، بانخفاض قدره (0.6) نقطة مئوية عن الربع الأول من (2024).

يذكر أن بيانات إحصاءات المنشآت السياحية للربع الأول من (2025) تستند إلى عدة مصادر لتوفير معلومات شاملة عن الأنشطة السياحية في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه المصادر بيانات السجلات الإدارية، والمسوح الإحصائية، والبيانات الثانوية.