في إطار تنفيذ مهمات وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، ضبطت الجهات الأمنية (411,546) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل أنابيب بلاستيكية في أحشاء كائنات حية (أغنام) في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، وقبضت على مستقبليها، وهم وافد نازح ومواطنان.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (‏Email: [email protected]) وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.