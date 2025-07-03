كشف المتحدث باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي بأنه تم رصد (288) مخالفة على المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، وتم التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح الخاصة بالتدريب الأهلي.

وأوضح العتيبي بأن أبرز المخالفات التي تم ضبطها كانت على النحو التالي:

- عدم تجديد رخصة التدريب قبل ثلاثة أشهر من انتهائها.

- التغيير في البرامج التدريبية المفعّلة في الاسم أو المحتوى أو المدد أو عدد الساعات.

- التلاعب في مستندات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصة بالمتدربين.

- وجود هيئة تدريبية أو إدارية غير معتمدة.

وأكدت المؤسسة حرصها على متابعة التزام المنشآت التدريبية الأهلية بالضوابط المعتمدة، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين بما يضمن جودة العملية التدريبية وحماية حقوق المتدربين.