بدأت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، إشعار منسوبيها المشمولين بصرف فروقات تحويل الرواتب من التقويم الهجري إلى الميلادي، الذين تأثرت مستحقاتهم جراء التحوّل، بأن العمل جارٍ على الصرف خلال شهر يوليو الجاري.ووفقاً لمصادر «عكاظ»، فإن المشمولين هم المعينون خلال الأعوام 1439هـ و1440هـ و1441هـ، إذ ورد في نص الإشعار:«عزيزي الموظفـ/‏‏ـة: نشعركم بأنه جارٍ العمل على صرف فرق تحويل الراتب من الهجري للميلادي للمعينين عام 1441/‏‏1440/‏‏1439».وكانت «عكاظ» قد انفردت بنشر توجيه وزير التعليم يوسف البنيان، بسرعة صرف فروقات الرواتب الناتجة عن التحوّل، لمن تأثرت مستحقاتهم من منسوبي الوزارة، على أن تُراجع البيانات ويتم الصرف خلال 30 يوم عمل.يشار الى أن بدء صرف الرواتب بالتقويم الميلادي جاء اعتباراً من 19 ربيع الآخر 1439هـ، بناءً على التوجيه السامي بتوحيد مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة في اليوم 27 من كل شهر ميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات في الأسبوع التالي للصرف.