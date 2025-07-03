أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن إدارات الجوازات بوزارات الداخلية بدول المجلس ومن خلال اجتماعاتهم الفنية المشتركة والمستمرة، يبذلون جهوداً قيمة للبدء بانطلاق مشروع التأشيرة السياحية الموحدة، خلال الفترة القادمة القريبة.

جاء ذلك خلال لقائه، بالمشاركين في الاجتماع الـ39 للمديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون، أمس (الأربعاء)، بمقر الأمانة العامة في الرياض.

وخلال الاجتماع اطلع الأمين العام، على مشروع جدول الأعمال، ومن ضمنها مشروع التأشيرة الخليجية، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه اجتماعات الفرق الفنية المعنية بهذا المشروع.

وأشاد بجهود المشاركين بالاجتماع في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال الجوازات، وتبادل الخبرات المميزة، بما يخدم أمن دول مجلس التعاون المشترك، ويسهل حركة التنقل بين دول المجلس، تحقيقاً لتطلعات قادة دول مجلس التعاون وشعوبها، مؤكداً أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد لمواكبة التطورات التقنية والمتطلبات الأمنية في عالم يتسم بالتغير المتسارع.​