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تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شهد مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش حفل تخريج دورة الفرد الأساسي الـ ( 46 ) للمديرية العامة للسجون والبالغ عددهم ( 518) مجنداً من معهد تدريب السجون بالمنطقة الشرقية.

وتضمن الحفل عرضاً عسكرياً للخريجين والعديد من المهارات العسكرية والتشكيلات بالسلاح، عكست مستوى الإجادة والإتقان والمهارات التدريبية التي يتمتع بها الخريجون.

وأشاد اللواء الدويش بالتقدم النوعي في مجال التدريب والتعليم للخريجين وفق أعلى معايير التدريب الحديثة، راجياً أن يسهموا مع زملائهم في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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