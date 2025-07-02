صادرت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية العزيزية نحو (3.4) طن من الخضراوات والفواكه، في حملة رقابية مكثفة أسفرت عن مصادرة عربات وبسطات مخالفة، وذلك ضمن جهودها في تعزيز الرقابة الميدانية والحد من الظواهر العشوائية وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية، هبة البلوي، أن الحملة تأتي في إطار متابعة التعديات والممارسات غير النظامية التي تؤثر في النظافة العامة وسلامة المنتجات الغذائية، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية صادرت الكميات المضبوطة واتُخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت استمرار الجهود الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق «بلدي» أو مركز البلاغات 940، للإسهام في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات البلدية.