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شهد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي في مكتبه بالإمارة اليوم، مراسم توقيع أربع اتفاقيات لانضمام مدينة جيزان، ومحافظات صامطة، والدرب، وأحد المسارحة، إلى برنامج المدن الصحية.

وأكد أمير جازان أهمية تفعيل العمل بالاتفاقيات بما يحقق تعزيز بيئة صحية مستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي الصحي، وتحقيق تكامل الجهود بين القطاعات المختلفة، بما يعكس الالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتحسين نمط الحياة، وتعزيز الصحة الوقائية، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والبيئية.

حضر توقيع الاتفاقيات مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، ومحافظو المحافظات.

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