ألغت المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول» أيقونة «تأكيد الطلب» عند ترتيب الرغبات أو تعديلها للمتقدمين من خريجي وخريجات الثانوية العامة للقبول في الجامعات الحكومية وكليات التدريب التقني والمهني للعام الدراسي الجديد.

وبينت المنصة أن الإلغاء يأتي حرصاً على أن تكون تجربة الطلبة واضحة ومرنة في ترتيب رغباتهم واختيار مستقبلهم الأكاديمي، وأن أي تعديل على ترتيب الرغبات يعد مؤكداً تلقائيّاً، ويتم تحديثه باستمرار بناءً على بيانات المتقدمين ولا يتطلب من الطلبة القيام بأي إجراء إضافي.

وتابعت أن التأكيد التلقائي يعمل على تثبيت ترتيب الرغبات، مع إمكانية تعديلها بشكل مستمر حتى آخر يوم في هذه المرحلة.

وأوضحت الوزارة أن مرحلة الفرص المتاحة ستكون مستمرة حتى يوم الـ14 من شهر يوليو الجاري، وسيتم عرض الحد الأدنى للدرجة الموزونة لكل تخصص ويتم تحديثه باستمرار بناء على بيانات المتقدمين وتغير رغباتهم. وأشارت إلى أن مرحلة التأكيد الفعلي لفرص القبول المقدّمة للطلبة ستكون في يومي الـ15 والـ16 من شهر يوليو الجاري.