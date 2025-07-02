التقى وفد أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية التركية في المجلس، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم محمد القناص، رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، وذلك بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة.

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس البرلمان بوفد مجلس الشورى، مشيداً بما تقوم به المملكة من جهود رائدة في ترسيخ مبادئ السلم والأمن الدوليين، ودعم الاستقرار في المنطقة والعالم.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان التركي وسبل تطويرها، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر وفد مجلس الشورى خلال زيارته مقر البرلمان التركي جانب من الجلسة العامة للبرلمان إلى جانب جولة في أروقته.

وضم وفد المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية التركية في مجلس الشورى: زاهر الشهري، والدكتور سالم آل جربوع، والدكتورة عائشة عريشي، والدكتور عبدالعزيز الجلعود، والدكتور فارس العصيمي، والدكتور هشام الفارس.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبوالنصر.