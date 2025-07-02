بحضور نائب وزير التعليم الدكتورة إيناس سليمان العيسى، ورئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد عبدالله الدوسري، وعدد من مديري الإدارات التعليمية وقيادات الهيئة، أقامت الهيئة العامة للإحصاء حفلاً لتكريم الإدارات التعليمية الفائزة في مسابقة المعرفة الإحصائية، التي نظمت نسختها الأولى بالشراكة مع وزارة التعليم في عام 2024م وشهدت تفاعلاً كبيراً بمشاركة 243,245 طالباً وطالبة من 16 إدارة تعليمية وأظهرت نتائج المسابقة أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كانت الأكثر مشاركةً، إذ بلغ عدد الطلاب والطالبات المشاركين منها 46,635 بنسبة 21.0% من إجمالي المشاركين، يليهم طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وبلغ عددهم 38,953 بنسبة 17.5%، ثم طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة، وبلغ عددهم 38,030 وبلغت نسبتهم من مجموع المشاركين 17.1%، فيما بلغ عدد طلاب وطالبات التعليم العام المشاركين من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 20,183، وجاءوا في المرتبة الرابعة بنسبة 9.1%، وحلَّ طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم في المرتبة الخامسة؛ إذ بلغ عدد المشاركين 17,692، بنسبة 8.0%.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري، بالشراكة المثمرة مع وزارة التعليم، مثنياً على جهود الإدارات التعليمة التي بُذلت في تحقيق المراكز الأولى على مستوى حجم مشاركة الطلاب والطالبات في مسابقة المعرفة الإحصائية.

وأضاف الدوسري أن مسابقة المعرفة الإحصائية جاءت لتعزيز الوعي الإحصائي لدى الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم نحو التفكير النقدي، والتعامل الواعي مع المعلومات والمؤشرات الإحصائية من مصادرها الموثوقة، معرباً في الوقت ذاته عن خالص الشكر والتقدير لوزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان على الدعم الكبير الذي حظي به البرنامج منه، الأمر الذي أسهم بقوة في نجاح النسخة الأولى. وعبَّر رئيس الهيئة العامة للإحصاء عن تطلعه إلى أن تكون النسخة الثانية من المسابقة أكثر نجاحاً وتميزاً، التي ستنطلق خلال العام الدراسي القادم، وأن تكون فرصة جديدة لتعزيز الوعي بالعمل الإحصائي، وبيان دوره المهم في حياة الفرد، ونجاح برامج التنمية على اختلافها.

يشار إلى أن مسابقة المعرفة الإحصائية ستطلق نسختها الثانية خلال العام الدراسي القادم 1447، وسيواكب ذلك الاحتفال الدولي باليوم العالمي للإحصاء، الذي يقام كل 5 سنوات، ويشمل برنامج المعرفة الإحصائية أنشطة متنوعة، منها استثمار الإذاعة المدرسية لتعريف الطلاب بأهمية العمل الإحصائي، وبيان دوره في التنمية، وتنظيم زيارات ميدانية من قِبل منسوبي الهيئة العامة للإحصاء إلى المدارس لتقديم برامج تطبيقية وإثرائية، كما يوفر البرنامج أدلة معرفية متخصصة تشمل المصطلحات الإحصائية، والتصانيف المهنية، وسياسات كتابة الأرقام، إضافة إلى توضيح وشرح بعض المفاهيم مثل المؤشرات الإحصائية، وتدريب الطلاب على التعامل مع مصادر البيانات الإحصائية التي تسهم بدورها في تحقيق التنمية المستدامة، وإنجاز مستهدفات رؤية السعودية 2030.