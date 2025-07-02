العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض.
العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض.
تابعوا عكاظ على
Google News Account

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ197 مستفيداً خلال الفترة من (4 وحتى 10 يونيو 2025م).

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 120 مستفيداً، وعيادة الطوارئ 31 حالة، وعيادة الباطنية 43 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية حالة واحدة، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 92 مريضاً، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 193 مريضاً، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 7 أشخاص.

أخبار ذات صلة
 
المملكة وإندونيسيا.. شراكة تاريخية تعزّزها 8 عقود من التعاون المشترك
المملكة وإندونيسيا.. شراكة تاريخية تعزّزها 8 عقود من التعاون المشترك
مختصون لـ«عكاظ»: العقد الموحد للمحاماة يفض النزاعات ويحفظ الحقوق
مختصون لـ«عكاظ»: العقد الموحد للمحاماة يفض النزاعات ويحفظ الحقوق