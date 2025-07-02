قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ197 مستفيداً خلال الفترة من (4 وحتى 10 يونيو 2025م).

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 120 مستفيداً، وعيادة الطوارئ 31 حالة، وعيادة الباطنية 43 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية حالة واحدة، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 92 مريضاً، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 193 مريضاً، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 7 أشخاص.