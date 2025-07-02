اختتمت السعودية، رئاستها للسنة الدولية للإبليات 2024م، التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، تعزيزاً لمكانة الإبل، موروثاً ثقافيّاً واجتماعيّاً، ومورداً اقتصاديّاً مهماً في حياة الشعوب، مؤكدةً حرصها على استثمار هذه المناسبة؛ لتعزيز حضور الإبل في الوعي العالمي، بما يستحق العناية والبحث والتطوير.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الإيطالية روما، بمناسبة ختام السنة الدولية للإبليات 2024م، التي تم تدشين رئاسة المملكة لها في يونيو من العام الماضي، بالشراكة مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي وتمثلها دولة بوليفيا.

وأكّد الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة الدكتور علي الشيخي، في كلمته في الحفل، أن المملكة حرصت خلال رئاستها على استثمار المناسبة لتعزيز حضور الإبل في الوعي العالمي؛ بوصفها مورداً غذائيّاً واقتصاديّاً وثقافيّاً مهمّاً في حياة الشعوب، يستحق العناية والبحث والتطوير. مشيراً إلى أن حضور المملكة في الملفات الدولية الزراعية لم يكن مجرّد حضور؛ بل كان قيادةً وريادة، سواء من خلال رئاستها للسنة الدولية لمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، أو من خلال دورها المحوري في السنة الدولية للإبليات 2024م.

واستعرض الشيخي أبرز الأنشطة والفعاليات التي نفذتها المملكة خلال رئاستها للسنة الدولية للإبليات 2024م، إذ قادت الوزارة هذا الملف بمشاركة (13) جهة حكومية، إضافةً إلى العديد من شركات القطاع الخاص، والجامعات، وتم تنفيذ أكثر من (50) فعالية محلية ودولية، وتقديم (15) منحة بحثية متخصصة، وعقد (18) اجتماعاً إستراتيجيّاً لتطوير هذا القطاع الحيوي. مبيناً أن المملكة أقامت (20) معرضاً دوليّاً في مختلف دول العالم؛ لتعزيز الوعي العالمي بأهمية الإبليات، ودورها في حياة ومستقبل الشعوب؛ إذ أقيم أول معرض في مقر منظمة «الفاو» بروما، ثم معرض الأمم المتحدة في جنيف، وغيرها من المعارض التفاعلية والتوعوية في مختلف دول العالم. مشيراً إلى أن استثمارات المملكة خلال هذه الفعاليات تجاوزت المليار ريال.