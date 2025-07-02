شدد الدليل الإرشادي لضوابط الابتعاث والإيفاد والتدريب لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية أنه في حال إنهاء ابتعاث الموظف، يجوز لوزارة التعليم إلزام المبتعث بدفع جزء أو كامل ما صرف عليه من بدلات ومخصصات الابتعاث.

وحدد الدليل إجراءات إنهاء الدراسة في حالات عدة منها، إذا أظهرت التقارير الدراسية للمبتعث عدم إمكانية تحقيق الغرض الذي ابتعث من أجله وعند قيام المبتعث بتغيير تخصصه أو الجهة التعليمية دون الحصول على موافقة الوزارة وعند إخلاله بواجباته المتعلقة بالدراسة وإذا انتقل من جامعة إلى أخرى أو من فرع للجامعة إلى آخر خارج المدينة التي بها الفرع دون أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة. وشدد الدليل على أنه يتعين على المبتعث مباشرة عمله خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء دراسته، ويتم توجيه المبتعث بعد نهاية ابتعاثه وفقاً للاحتياج عن طريق الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية على أن يتم تقديم إنهاء الدراسة مع إرفاق المستندات المطلوبة من خلال نظام «سفير» ثم الموافقة على إنهاء الدراسة من صاحب الصلاحية.