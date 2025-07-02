صنّفت وزارة البلديات عدداً من الممارسات في المستودعات والمخازن مخالفات صريحة تستوجب الجزاءات، منها استخدام منشآت داخل الأحياء السكنية أو في شوارع غير تجارية لأغراض التخزين دون ترخيص، أو وجود مستودعات في مواقع غير مصرح بها ضمن النطاق العمراني. وأكدت أن التخزين العشوائي يعد من أبرز مصادر الخطر في الأحياء، لما يترتب عليه من تهديد للسلامة وتعدٍّ على استخدامات الأراضي المخصصة.وشددت البلديات والإسكان على ضرورة الالتزام باشتراطات المستودعات والمخازن، وحثت المواطنين والمقيمين على المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تخزين غير مرخصة عبر القنوات الرسمية.وبينت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، ولحماية السلامة العامة والحد من الممارسات العشوائية التي تعرض السكان والبنية التحتية لمخاطر متعددة، أبرزها الحرائق.وقالت البلديات: الإبلاغ عن التخزين غير المرخص يسهم بشكل مباشر في الحد من خطر الحرائق، ووقف الأنشطة العشوائية، وتعزيز إجراءات السلامة، وضمان بيئة آمنة ومنظمة تتوافق مع الاشتراطات المعتمدة، مما ينعكس إيجاباً على البيئة العمرانية ككل.وأوضحت أن وعي المجتمع ومبادرته بالإبلاغ يلعبان دوراً حيوياً في إنجاح هذه الجهود، ولتسهيل عملية الإبلاغ، ذكّرت الوزارة أنه يمكن التواصل عبر مركز البلاغات الموحد على الرقم 940، أو من خلال استخدام خدمة «صوّر وأرسل» المتاحة في تطبيق «بلدي»، حيث يمكن للمستخدم اختيار بلاغ «تخزين غير مرخص» ورفع صورة توثق المخالفة مباشرةً.