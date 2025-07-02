يحرص سكان محافظة الطائف في فصل الصيف على تقديم الفاكهة الموسمية في المناسبات الاجتماعية واستقبال الضيوف. وقال عبدالله النمري إن فاكهة الطائف تتنوع من بداية الموسم مثل المشمش والبخارة ذات الألوان المختلفة، فهنالك الحمراء والخضراء المميزة بحموضة طعمها، وتزرع في الأماكن المرتفعة كمنطقة الهدا والشفاء الباردة.

ومن أشهر الفواكه الموسمية في الطائف القشطة البلدي والحماط أو التين بنوعيه المخري والشامي البلدي، والتي تزرع في مزارع وبساتين الطائف في المثناة والوهط والوهيط.

أما أحمد السفياني فيرى أن فاكهة الطائف التين الشوكي أو ما يسمى البرشومي البلدي والتوت المطعم بشجرة التوت وثمار الرمان والعنب دليل على نهاية فصل الصيف، وتزرع في المزارع والبساتين وسط وجنوب الطائف في أودية بني سعد وتمتاز بجودتها العالية والطعم المميز.

وأضاف السفياني أن الرمان تختلف أنواعه باختلاف لون بذوره الداخلية، فهنالك الأبيض والأحمر، أما العنب فيتميز بالأبيض المخضر والأحمر والأسود حسب حجم الثمرة.

ومن الناحية الاقتصادية قال محمد العتيبي إن الطائف تنشط أسواقها اقتصاديًا، وهنالك طلب بشكل مستمر على الفواكه الموسمية. وأضاف العتيبي أن إقبال الأهالي والزوار على شتلات الفواكه شجع المزارعين على زرع مزيد من شتلات الفواكه، والطائف كما هو معلوم تمتاز بجوها البارد صيفًا وخصوبة تربتها وفي الفترة الأخيرة بدأ المزارعون بزراعة الفراولة والفواكه الحمضية كالبرتقال والليمون وفاكهة الترنج.