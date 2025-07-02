تجاوز عدد المستخدمين لمنصة سكني من المستحقين للدعم وغير المستحقين حتى النصف الأول من هذا العام 4.6 مليون مستخدم.

وأوضح «سكني» أنه خلال النصف الأول من عام 2025 أُبرم أكثر من (106) آلاف عقد سكني عبر المنصة، واستقبلت المنصة في الفترة نفسها ما يزيد على (160) مليون زيارة رقمية، وتجاوز عدد المخدومين خلال هذه المدة أكثر من (275) ألفا، وسُجل أكثر من (200) ألف مستخدم جديد؛ ما يعكس ارتفاع الإقبال على الخدمات الرقمية والموثوقية التي تحظى بها المنصة.

ويواصل «سكني» تمكين المستخدمين من خلال تقديم خيارات وحلول سكنية متنوعة وحلول تمويلية متعددة بالشراكة مع البنوك، وشركات التمويل، والمطورين العقاريين، بما يعزز مرونة الخيارات المتاحة.

ويُعد «سكني» أكبر منصة للمعروض العقاري في المملكة، وتوفر خيارات متنوعة تشمل الوحدات تحت الإنشاء، والوحدات الجاهزة، وخيارات البناء الذاتي، والأراضي، كما يمكن للمستخدمين استعراض المشاريع والضواحي السكنية في مختلف المناطق التي تتميز بتكامل المرافق والخدمات بما يحقق تجربة سكن متكاملة، إضافة إلى توفير عروض حصرية للمسجلين، كما يعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم، إلى جانب تعزيز مفاهيم الجيرة والتكافل الاجتماعي من خلال خدمة «سابع جار».