أمير عسير يستقبل القنصل العام لسلطنة عمان أخبار الأربعاء 02 يوليو 2025 14:32 خالد آل مريّح (أبها) Abowajan@ تابعوا عكاظ على استقبل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، في مكتبه بديوان الإمارة، القنصل العام لسلطنة عمان الشيخ سالم بن محمد بن خليفة البوسعيدي. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.أخبار ذات صلة نائب وزير الخارجية: المملكة سترفع عدد سفاراتها في أفريقيا إلى أكثر من 40«الداخلية» تنهي كافة إجراءات مغادرة حجاج إيران عبر منفذ جديدة عرعر امير عسير قنصل سلطنة عمان