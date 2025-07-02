استقبل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، في مكتبه بديوان الإمارة، القنصل العام لسلطنة عمان الشيخ سالم بن محمد بن خليفة البوسعيدي. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.