أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، مشروعا تطويريا شاملا لكورنيش الدمام، يمتد من مركز الملك عبد الله الحضاري حتى بداية شارع الكورنيش بحي الحمراء بالدمام، على امتداد 3.6 كيلومتر من الساحل الشرقي للمدينة، وبمساحة تتجاوز 610 آلاف متر مربع، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتوفير وجهة بحرية مميزة للسكان والزوار.

ويأتي هذا المشروع الذي دشنه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أخيرا، بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ضمن جهود الأمانة المستمرة لإعادة تصميم وتوظيف الواجهات البحرية بما يتماشى مع الهوية الساحلية الشرقية، وبما يعكس روح مدينة الدمام وحيويتها، من خلال تنفيذ مساحات مفتوحة، وساحات عامة.

ويتميز المشروع باعتماده على تصميمات معمارية حديثة تتضمن مناطق مشاة، وجلسات مظللة، ومسارات رياضية، وعناصر تفاعلية مبتكرة، بالإضافة إلى تكامل التشجير مع الإضاءة والتجهيزات الحضرية، بما يحقق تجربة بصرية وبيئية متكاملة.

ويمتد تنفيذ المشروع على جدول زمني يتضمن مراحل متعددة تشمل تطوير البنية التحتية، وإعادة تأهيل الساحات، وإنشاء مرافق وخدمات جديدة تواكب تطلعات سكان وزوار مدينة الدمام.

كما يراعي المشروع شمولية الفئات المستفيدة من مختلف الأعمار، من خلال تخصيص أنشطة عائلية، ومساحات لذوي الإعاقة، وأيضا لكبار السن، ومرافق مخصصة للفعاليات المجتمعية المفتوحة، بهدف خلق بيئة ترفيهية وثقافية على مدار العام.

وتنوه أمانة الشرقية على أن مشروع تطوير كورنيش الدمام يُعد امتدادًا لإستراتيجية الأمانة في تعزيز الاستدامة، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في بناء مدن أكثر حيوية وجاذبية، من خلال الارتقاء بمختلف الخدمات والمشاريع التنموية التي تتولى تنفيذها بهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق بيئة نموذجية ومستدامة من خلال تطوير المشاريع الحيوية.