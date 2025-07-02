أحبطت وزارة الداخلية؛ ممثلةً في المديرية العامة لمكافحة المخدرات من خلال معلومات قدمتها لشعبة مكافحة المخدرات في جمارك جمهورية لبنان، محاولة تهريب أكثر من 5,000,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في أدوات مائدة من زجاج وبورسلان، بداخل حاوية قادمة من إحدى الدول لدولة لبنان.صرح بذلك المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال عبدالمحسن شلهوب، الذي أضاف قائلا: «إنه في ضوء المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، تم إحباط تلك المحاولة، منوهاً بالتعاون الإيجابي مع الجهات المختصة بالجمهورية اللبنانية في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدًا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها».