كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة لـ«عكاظ»، بدء تركيب الموازين في عددٍ من حظائر المواشي ضمن المرحلة الأولى من تطبيق قرار البيع بالوزن، وأن عملية التركيب تسير تدريجياً وفق خطة معتمدة تستهدف تجهيز السوق بالكامل قبل بدء التطبيق الإلزامي.وأكدت الوزارة أنه يجري حاليّاً تنفيذ برامج تدريبية للبائعين في المواقع التي تم تشغيل الموازين فيها، على أن يتم تعميم التدريب تدريجياً على جميع الحظائر بالتزامن مع استكمال التركيب؛ لضمان إتقان استخدام الأجهزة وسلاسة الإجراءات.ونوّهت بأن عملية الوزن ستكون مجانية تماماً للمستهلك، ولا تُفرض عليها أي رسوم إضافية، باعتبارها جزءاً من خدمة البيع تهدف إلى تعزيز الشفافية وحفظ الحقوق.وبيّنت، أن الهدف الرئيسي من تطبيق البيع بالوزن هو ضمان العدالة والشفافية من خلال معرفة الوزن الفعلي للمواشي، ما يحد من التقديرات العشوائية أو المبالغ فيها، وخدمة مصلحة المستهلك، وتعزيز الرقابة على السوق، وأوضحت وزارة البيئة أن أبرز الممارسات الخاطئة التي يُتوقع أن يسهم القرار في الحد منها تشمل تقدير الأوزان بالعين المجردة بشكل غير دقيق، وتفاوت الأسعار نتيجة اختلاف التقديرات، إضافة إلى استغلال قلة خبرة بعض المشترين. وأكدت أن الاعتماد على الوزن الفعلي يُسهم في ضبط السوق وتحقيق بيع عادل وموثوق.يُشار إلى أن «عكاظ»، رصدت في تقرير ميداني سابق بأسواق النفع العام في الطائف عدم التزام غالبية الحظائر بقرار البيع بالميزان، باستثناء حظيرة واحدة، رغم مرور 6 أيام على بدء تنفيذ القرار، فيما أكد بعض الباعة أنهم لم يتلقوا أي تدريبات تذكر.