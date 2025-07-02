رعى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد حفل انطلاق فعاليات مهرجان صيف نجران 2025، الذي تنظمه أمانة المنطقة تحت شعار «صيفنا هايل»، بحضور نائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن جلوي بن عبدالعزيز، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأمنية، والأهالي، بوحدة الملاعب المجمعة بحي الفهد.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي، أن الأمانة وبلدياتها هيأت أكثر من (160) متنزهاً وحديقة وساحة بلدية، وممشى رياضياً، لاستقبال المتنزهين خلال فعاليات مهرجان الصيف، بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن فعاليات المهرجان ستستمر على مدى 45 يوماً، وتتضمن العديد من الفعاليات والبرامج التي تلبي احتياجات الأهالي وزوار المنطقة من الأنشطة الترفيهية، ومسرح الأسرة والطفل، ومعارض الأسر المنتجة والحرفيين، إضافة إلى الفعاليات الثقافية والبرامج التدريبية التي ستقدم خلال أيام المهرجان.

عقب ذلك دشّن أمير المنطقة فعاليات صيف نجران، تلا ذلك أوبريت وطني بمشاركة الفرق الشعبية أدت خلاله ألواناً فلكلورية من التراث الشعبي الذي تشتهر به المنطقة.

وفي ختام الحفل كرّم أمير منطقة نجران الجهات الحكومية والأهلية المشاركة والداعمة لفعاليات المهرجان، كما شارك أمير نجران، ونائبه في أداء العرضة السعودية.