قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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