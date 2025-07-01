كشفت دراسة علمية حديثة، تُعد جديدة من نوعها على مستوى العالم، عن وجود علاقة قوية بين الاكتئاب وزيادة خطر الإصابة بالخرف، سواءً في منتصف العمر أو في مراحله المتأخرة، والتي أجرتها الباحثة السعودية مها الشهراني، من مركز التميز في أبحاث الخرف بجامعة كيرتن في أستراليا، بالتعاون مع باحثين من معهد الصحة النفسية في كلية الطب بجامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة وجامعة أديليد في أستراليا.

النتائج تعزز أهمية الاكتشاف المبكر

أوضحت الشهراني في حديثها ل«عكاظ»، وهي طالبة الدراسات العليا والمبتعثة من جامعة الملك خالد بأبها، أن نتائج الدراسة أظهرت أن الإصابة بالاكتئاب – سواءً بدأت في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر أو حتى في مراحل لاحقة – ترتبط بزيادة ملموسة في خطر الإصابة بالخرف. وأضافت، هذه النتائج تعزز أهمية الاكتشاف المبكر، ومعالجة الاكتئاب ضمن الاستراتيجيات الوقائية للحفاظ على صحة الدماغ.

الخرف يُعد من أبرز التحديات الصحية العالمية

وأكدت الشهراني، أن الخرف يُعد من أبرز التحديات الصحية العالمية، إذ يعاني منه أكثر من 57 مليون شخص حول العالم، في ظل غياب علاج فعّال حتى الآن. ومن هذا المنطلق، تؤكد نتائج الدراسة على أهمية التركيز على الوقاية، لا سيما من خلال معالجة عوامل الخطر القابلة للتعديل مثل الاكتئاب، باعتباره أولوية في سياسات الصحة العامة.

مراجعة منهجية وتحليل تجميعي

كما أشارت إلى أن الدراسة استندت إلى مراجعة منهجية شاملة وتحليل تجميعي (Meta-analysis)، تم خلالها تحليل أبرز الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين الاكتئاب والخرف، مع التركيز على توقيت الإصابة بالاكتئاب – سواء في منتصف العمر أو في وقت لاحق – لتحديد مدى تأثير كل مرحلة زمنية على احتمالية تطور الخرف.

معدلات الشيخوخة

واختتمت الشهراني حديثها قائلة: بصفتي باحثة سعودية، أؤمن بأن نتائج هذا البحث تفتح آفاقاً جديدة لفهم العلاقة بين الصحة النفسية وصحة الدماغ، خاصة في مجتمعاتنا العربية التي تشهد تزايداً في معدلات الشيخوخة، إذ إن معالجة الاكتئاب لا تقتصر على تحسين جودة الحياة النفسية، بل تُعد خطوة وقائية فعالة للحد من الأمراض العصبية التنكسية مثل الخرف.