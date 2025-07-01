بحضور نائب وزير التعليم الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، والدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء، ووكيل الوزارة للتخطيط المهندس سعد بن عبدالغني الغامدي، والأمين العام لإدارات التعليم حمد بن ناصر الوهيبي وعدد من مديري الإدارات التعليمية وقيادات الهيئة ومنسوبيها، أقامت الهيئة العامة للإحصاء حفلاً لتكريم الإدارات التعليمية الفائزة في مسابقة المعرفة الإحصائية، والتي نظمت نسختها الأولى بالشراكة مع وزارة التعليم في عام 2024م وشهدت تفاعلاً كبيراً بمشاركة 243,245 طالباً وطالبة من 16 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.

وأظهرت نتائج المسابقة أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كانت الأكثر مشاركةً حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات المشاركين منها 46,635 طالباً وطالبة، بنسبة 21.0% من إجمالي المشاركين، يليهم طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف والذين بلغ عددهم 38,953 طالباً وطالبة، بنسبة 17.5%، ثم طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة، وبلغ عددهم 38,030 طالباً وطالبة وبلغت نسبتهم من مجموع المشاركين 17.1%، فيما بلغ عدد طلاب وطالبات التعليم العام المشاركين من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 20,183 طالباً وطالبة، وجاؤوا في المرتبة الرابعة بنسبة 9.1% من إجمالي المشاركين، وحلَّ طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم في المرتبة الخامسة؛ إذ بلغ عدد المشاركين منهم 17,692 طالباً وطالبة، بنسبة 8.0%.

من جهته أشاد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري في كلمته، بالشراكة المثمرة بين الهيئة العامة للإحصاء ووزارة التعليم، مثنياً على جهود الإدارات التعليمية التي بُذلت في تحقيق المراكز الأولى على مستوى حجم مشاركة الطلاب والطالبات في مسابقة المعرفة الإحصائية؛ الأمر الذي أثمر نتائج متميزة لهذه المبادرة النوعية.

وأضاف الدوسري أن «مسابقة المعرفة الإحصائية جاءت من أجل تعزيز الوعي الإحصائي لدى الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم نحو التفكير النقدي، والتعامل الواعي مع المعلومات والمؤشرات الإحصائية من مصادرها الموثوقة»، معرباً في الوقت ذاته عن خالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ يوسف البنيان وزير التعليم على الدعم الكبير الذي حظي به البرنامج من معاليه، الأمر الذي أسهم بقوة في نجاح النسخة الأولى، وعبَّر رئيس الهيئة العامة للإحصاء عن تطلعه إلى أن تكون النسخة الثانية من المسابقة أكثر نجاحاً وتميزاً، والتي ستنطلق خلال العام الدراسي القادم، وأن تكون فرصة جديدة لتعزيز الوعي بالعمل الإحصائي، وبيان دوره المهم في حياة الفرد، ونجاح برامج التنمية على اختلافها.

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة المعرفة الإحصائية ستطلق نسختها الثانية خلال العام الدراسي القادم 1447ه، وسوف يواكب ذلك الاحتفال الدولي باليوم العالمي للإحصاء، والذي يقام كل خمس سنوات، ويشمل برنامج المعرفة الإحصائية أنشطة متنوعة، منها استثمار الإذاعة المدرسية لتعريف الطلاب بأهمية العمل الإحصائي، وبيان دوره في التنمية، وتنظيم زيارات ميدانية من قِبل منسوبي الهيئة العامة للإحصاء إلى المدارس لتقديم برامج تطبيقية وإثرائية، كما يوفر البرنامج أدلة معرفية متخصصة تشمل المصطلحات الإحصائية، والتصانيف المهنية، وسياسات كتابة الأرقام، إضافة إلى توضيح وشرح بعض المفاهيم مثل المؤشرات الإحصائية، وتدريب الطلاب على التعامل مع مصادر البيانات الإحصائية التي تسهم بدورها في تحقيق التنمية المستدامة، وإنجاز مستهدفات رؤية السعودية 2030.