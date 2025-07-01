انطلقت اليوم أعمال ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب بنسخته الثانية، والذي تنظمه وزارة التعليم برعاية وزير التعليم على مدى يومين بمقر الوزارة في الرياض، بحضور مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار المهندس إياد القرعاوي، ومساعد وزير التعليم المهندس محمد الغامدي، ومساعد وزير التعليم للتطوير والتحول المهندس مرهف المدني، إضافة إلى عدد من القيادات والمسؤولين الحكوميين، والجهات المعنية في منظومة التعليم والتدريب، والقطاع غير الربحي.

وتجول الحضور في المعرض المصاحب للملتقى، حيث اطلعوا على ما تقدمه الأجنحة المشاركة للجهات التعليمية وغير الربحية التي يزيد عددها على 50 جهة عارضة، كما استمعوا إلى شرح عن الفرص التي توفرها للتعاون وبناء الشراكات الفاعلة في مجالات التعليم، إضافة إلى تجاربهم التعليمية المثمرة في هذا المجال.

وبدأت الفعاليات العلمية للملتقى الذي يقام تحت شعار: «شراكات نوعية وحلول مستدامة» بجلسة حوارية بعنوان: «بناء القدرات البشرية في القطاع غير الربحي: برامج ومبادرات»، ناقشت ربط البرامج التدريبية بسوق العمل، ودور الجهات الموظفة في تحديدها، فيما تناولت جلسة «التمكين عبر القطاعات: تعزيز فاعلية التدريب غير الربحي» آليات رفع جودة التدريب غير الربحي، وممكنات منظومة المهارات الوطنية.

واستعرضت جلسة بعنوان: «الطفولة المبكرة في القطاع غير الربحي: فرص التمكين ونماذج التأثير» واقع الطفولة المبكرة في القطاع، وفرص التوسّع والتميّز في الروضات غير الربحية.

فيما تطرقت جلسة «القطاع غير الربحي وبرامج ذوي الإعاقة» إلى الواقع والمأمول من منظمات القطاع غير الربحي في برامج ذوي الإعاقة.

وشهدت فعاليات اليوم الأول بملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب عقد ثلاث ورش عمل تخصصية، تناولت خدمات المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية لتمكين الكيانات غير الربحية، وورشة «جيل ألفا: رؤى بحثية لفهم الجيل القادم وصياغة برامج تعليمية مُلهمة» لمركز إثراء، إلى جانب ورشة «تمكين الروضات غير الربحية: خطوات عملية».

وتضمن الملتقى عرض ثلاث أوراق عمل، حول مشاركة موهوبي جمعية مسار المستقبل في معرض إيتكس الدولي، والتوسع في المدارس غير الربحية لخدمة قضايا التعليم، وكذلك تمكين المجتمعات التعليمية عبر الوعي الرقمي: تجربة مبادرة الاتزان الرقمي - «سينك» كنموذج تنموي من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء).

وتنظم وزارة التعليم مجموعة واسعة من الفعاليات المتنوعة المصاحبة لأعمال الملتقى؛ كالجدارية التفاعلية، واستطلاعات الرأي للزوار، ومجتمع الشراكات الذي يجمع الجهات المانحة والمؤسسات التعليمية وغير الربحية، وكذلك مركز الدعم الذي يضم ممثلين عن 18 جهة تقدم خدمات متنوعة.