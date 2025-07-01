نظمت أكاديمية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية ورشة عمل إقليمية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار مشروع (تينتاكل) (TENTACLE) الذي تعمل عليه منظمة الجمارك العالمية بالتعاون مع عدة شركاء دوليين، حيث شارك في الورشة 57 ممثلًا من الإدارات الجمركية في دول الإقليم، إضافةً إلى ممثلين من جهات حكومية معنية مثل وحدة التحريات المالية، الإنتربول، وهيئة الاتحاد الجمركي، كما ضمت الورشة مشاركة ممثلين من البنك المركزي السعودي ورئاسة أمن الدولة.

وتركز ورشة العمل على تدريب المشاركين على تقنيات الكشف والتحقيق المتقدمة، وتعزيز القدرات التشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحليل البيانات والنتائج، واستعراض التحديات وأفضل الممارسات، إلى جانب تقديم توصيات إستراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية في هذا المجال.

وتأتي هذه الورشة امتدادًا لجهود الهيئة وشركائها في تطوير قدرات كوادرها وتعزيز التكامل مع الجهات ذات العلاقة، من خلال تبني أفضل الممارسات في هذا المجال، وبما يُسهم في حماية الاقتصاد الوطني.