حددت منصة القبول (الخميس) موعداً نهائياً لإضافة الرغبات التي تتطلب اختبارات قبول أو مقابلات شخصية لخريجي وخريجات الثانوية العامة الذين تقدموا بطلبات قبول عبر المنصة للعام الدراسي الجديد.

وبينت وزارة التعليم أن ظهور نتائج المقابلات الشخصية واختبارات القبول للتخصصات ستعلن يومي الحادي عشر والثاني عشر من شهر يوليو الجاري.

يشار إلى أن المرحلة الثالثة وهي مرحلة التحديد النهائي للتخصص من الطلبة والطالبات المتقدمين ستكون يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر يوليو الجاري، ويتعين على المتقدمين تحديد الاختيار النهائي للتخصص المرغوب، ويمكن للطالب تعديل الرغبات المدخلة في هذه المرحلة، على أن يتم تأكيد الاختيار وإعلان نتائج القبول النهائية خلال يومي الخامس عشر والسادس عشر من الشهر نفسه.