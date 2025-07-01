اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على تقرير عن المشروعات التي ينفذها فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ونِسَب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس سليمان بن سعيد الحويطي.

واستمع إلى شرح عن مستهدفات فرع الوزارة بالمنطقة خلال العام الحالي، وآخر التطورات والمراحل التنفيذية في عدد من مشاريع وزارة النقل بمنطقة تبوك.

ونوه بما يحظى به قطاع النقل بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده.

من جهته أعرب المهندس الحويطي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على ما يحظى به فرع الوزارة بالمنطقة من دعم واهتمام منه.