تفقد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم، يرافقه نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي محافظة أبو عريش، وذلك في إطار جولاته التفقدية لمختلف المحافظات والمراكز والقرى التابعة للمنطقة، للوقوف على مختلف المرافق والمشروعات التنموية.

ووقف أمير جازان ميدانيًا على مجرى وادي عز الدين لتصريف مياه الأمطار، الواقع على الطريق الرابط بين محافظتي أبو عريش والعارضة، مستمعًا لشرح من مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مبارك المطوع حول الأعمال الإسفلتية وكل ما يتعلق بأعمال السلامة الجاري تنفيذها في العبارة، ونسب الإنجاز الحالية، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود لإنجاز العمل على وجه السرعة المطلوبة بدقة وجودة عالية.

والتقى أمير جازان خلال الجولة مشايخ وأهالي محافظة أبو عريش، باحثًا احتياجات المحافظة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، موجهًا بمتابعتها والرفع بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين. وأوضح أن زيارة محافظة أبو عريش والالتقاء بالأهالي وتبادل وجهات النظر حول كل ما يعنى بالتنمية في المحافظة، تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.

وتضمن اللقاء كلمة لأهالي محافظة أبو عريش، ألقاها نيابة عنهم الدكتور علي بن حسين الأمير، رحب فيها نيابة عن أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها بزيارة أمير المنطقة ونائبه، مبينًا أن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تتبع وتوفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة.

وأكد أن توجيهات أمير المنطقة ومتابعته الدائمة تُعد ركيزة أساسية في دفع عجلة المشاريع التنموية والخدمية، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات.

حضر الجولة ولقاء الأهالي محافظ أبو عريش المكلف عبده مجرشي، وعدد من المسؤولين.