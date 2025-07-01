التقى نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن عبدالهادي القحطاني، الذي قدّم لنائب أمير المنطقة إيجازًا عن سير عمل مديرية شرطة نجران والمراكز التابعة لها في محافظات المنطقة.

ونوّه الأمير تركي بن هذلول بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله، من اهتمام بتوفير الإمكانات البشرية والأجهزة والآليات المتطورة كافة، في سبيل أمن الوطن وراحة المواطن والمقيم، مشيدًا بجهود رجال الأمن وما يقدمونه من خدمات أمنية للحفاظ على أمن ومقدرات الوطن وساكنيه.