نوه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بما يحظى به قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، من الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتنميته وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة نجران المهندس سالم علي الصقور، الذي قدم لأمير المنطقة تقريرًا عن نشاطات الفرع للعام الماضي 2024، ودوره في دعم القطاعات الزراعية والاقتصاد الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والنباتية.

وتضمن التقرير تقديم الفرع حتى نهاية 2024 أكثر من مليار و(300) مليون ريال في منطقة نجران، استفاد منها نحو 15 ألف شخص بتمويل عدد من المشاريع والقروض التنموية، ومنها البيوت المحمية، والمسالخ الآلية، ومزارع الدواجن، وفقاسات البيض، ومشروع تسويق المنتجات الزراعية، وقروض تنمية زراعة البن والفواكه، المناحل، والصناعات التحويلية، إضافةً إلى قروض صغار مربي الماشية.