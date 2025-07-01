أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حدّاً في محمد بن حامد بن حميد اللهيبي الحربي (سعودي الجنسية)؛ لإقدامه على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية تمثلت في قتله أربعة من أفراد أسرته أثناء نومهم وهم (والدته، وشقيقته وطفلاها)، وذلك بطعنهم بأداة حادة تنفيذاً لأهداف التنظيم الإرهابي المؤيد له.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله حدّاً لبشاعة جريمته وقتله المجني عليهم غيلة وهم في مأمن منه أثناء نومهم، وأصبح الحكم نهائيّاً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل حدّاً بحق الجاني اليوم الثلاثاء 6 / 1 / 1447هـ الموافق 1 / 7 / 2025 م بمنطقة المدينة المنورة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.