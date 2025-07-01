نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة على مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والمندق، والعقيق، وبني حسن، والقرى، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم / ساعة.



وبيّن أن الحالة ستستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7:00 ‏مساءً.