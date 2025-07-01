تواصل محافظة النماص بمنطقة عسير، تعزيز حضورها كوجهة صيفية مفضّلة، على خارطة السياحة الداخلية، بفضل ما تتميز به من طبيعة جبلية خلابة، ومناخ معتدل، وإرث ثقافي متجذر، جعلها محط أنظار الزوار والمصطافين، من مختلف مناطق المملكة وخارجها. ومع حلول موسم الصيف، لا يقتصر الحراك في النماص على الفعاليات والمهرجانات، بل يمتد ليشكّل رافداً اقتصادياً مهماً لأهالي المحافظة، خصوصاً فئة الشباب، الذين باتوا أكثر حضوراً في المشهد السياحي المحلي، عبر مشاريع وخدمات ومبادرات، تدعم توجهات التنمية المستدامة التي تندرج ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.ويؤكد عدد من المهتمين، أن الموسم السياحي يمثل موردًا رئيسيًا للدخل السنوي، إذ تسجل قطاعات الإيواء والمطاعم والأسواق الشعبية، انتعاشًا ملحوظًا خلال الصيف، فيما تشهد النزل الريفية والمواقع التراثية إقبالاً كبيرًا من الزوار الباحثين عن تجربة سياحية ذات طابع محلي أصيل، وساهم هذا الإقبال في تنشيط حركة البيع للمنتجات المحلية، مثل العسل، والبن، والحرف اليدوية، وهو ما انعكس بدوره على الحركة التجارية، في القرى والمراكز التابعة للمحافظة.الشباب.. ومشاريع واعدةوجد شباب النماص في الموسم السياحي فرصة حقيقية للتحول من باحثين عن فرص عمل إلى مبادرين ومؤسسين لمشاريع ريادية، برزت أنشطة تنظيم الرحلات، وتشغيل المقاهي المتنقلة، وتقديم خدمات الضيافة، وتسويق المنتجات المحلية، إلى جانب النزل الريفية التي بات يديرها شباب سعوديون بكفاءة واقتدار.ويشير أحد المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي، إلى أن الطلب المتزايد خلال الصيف شكّل حافزًا كبيرًا للتوسع وتوظيف عدد من شباب المحافظة، وتقديم تجربة متكاملة تجمع بين الراحة والطابع التراثي.وأسهم الموسم السياحي في تمكين المرأة الريفية، إذ باتت العديد من السيدات يقدمن منتجات منزلية وأطعمة شعبية، ويشاركن في تنظيم المعارض الحرفية، في نموذج يُجسد الدور الفاعل للمرأة، في دعم الاقتصاد المحلي والمشاركة في التنمية.تحديات قائمةوفرص مستقبليةرغم هذا الزخم، يشير عدد من المهتمين إلى وجود تحديات تنظيمية واستثمارية، أبرزها محدودية التمويل لبعض مشاريع الإيواء، والحاجة إلى تطوير البنية التحتية في بعض المواقع، إلى جانب أهمية وجود مراكز تدريب وتأهيل سياحي، تدعم الكوادر المحلية.ويأمل أهالي النماص، أن تحظى مشاريعهم بدعم أوسع من الجهات المعنية، بما في ذلك برامج صندوق التنمية السياحية، ومبادرات التمكين الريادي، لتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية والثقافية، التي تزخر بها المحافظة.وتؤكد مؤشرات موسم هذا العام أن النماص تمضي بخطى ثابتة، نحو ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية ريفية مستدامة، تحقق المعادلة بين الجذب السياحي والتنمية المحلية، وتمنح شبابها مساحة للإبداع والمشاركة الاقتصادية، في ظل ما توليه الدولة من اهتمام متنامٍ بقطاع السياحة الداخلية، باعتباره من ركائز التنويع الاقتصادي، الذي تستهدفه رؤية المملكة الطموحة.