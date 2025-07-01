تحتضن العرضيات، إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة العديد من الآثار التي تعود لحقب زمنية بداية من العصور العربية البائدة، والعصور الحجرية، منها: صور الوعول حتى القرون المتأخرة.وأفاد الباحث في الآثار والتاريخ بمحافظة العرضيات عبدالله الرزقي، بأن النقوش في العرضيات تنقسم إلى 3 أقسام هي: رسوم الوعول، وكتابات وعبارات نبطية ثمودية، وكتابات شاهدية من القرن الأول الهجري مثل: شاهد مريم بنت قيس، إضافة إلى عدد من النقوش والمخربشات المعروفة وغير المعروفة، داعياً إلى الاهتمام بتلك المواقع الأثرية في المحافظة وحمايتها.وأشار، إلى أن العرضيات شاهدة على التاريخ عبر وجود العديد من النقوش التي ترصعت بها جبال المحافظة، مفيداً بأن المحافظة اشتهرت أيضاً بوجود منجم «ثميدة»، وهو عبارة عن نفق بطول 50 متراً داخل الجبال الصخرية، حيث الكحل الأثمدي، ومعدن الرصاص الواقع في منطقة جبلية تمتد من أبيان إلى جبل ثربان على امتداد سفوحها الغربية، التي تصل شعابها إلى وادي قنونا الشهير، وكذلك سفوحها الشرقية التي تصل إلى وادي «يبه» الشهير.