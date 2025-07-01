دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، بمكتبه بالإمارة أمس، بحضور نائبه الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مبادرة بنك التنمية الاجتماعية، «جادة 30».واستمع لشرح من الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، عن المبادرة التي تهدف إلى توفير مساحات عمل مشتركة لدعم المشاريع الصغيرة والناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، وربط المستفيدين بالجهات التمويلية. منوهاً بالدّعم الذي يلقاه البنك من القيادة.ورعى أمير تبوك، توقيع 7 مذكرات تفاهم واتفاقيات إستراتيجية، شملت دعم مراكز التأهيل الشامل بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتمكين المستفيدين من السجناء المفرج عنهم عبر التدريب والتأهيل المهني، ورفع الوعي الأسري وتعزيز أدوارها التربوية والاجتماعية من خلال دراسات ومبادرات موجهة، ودعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الناشئة والصغيرة والأسر المنتجة، وخلق الوظائف، وتعزيز المساهمة في الناتج المحلي، وإنشاء حاضنات أعمال، ورفع كفاءة المستفيدين من خلال برامج تدريبية.وأكد أمير تبوك، أن هذه الاتفاقيات سيكون لها أثر كبير في تحقيق الأهداف المرجوة من خلال دعم الفئات المستهدفة بالمجتمع، مثنيا على جهود وزير الموارد الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقال: «أنا فخور بما يقوم به الوزير وزملاؤه بحكم عملي سابقاً بوزارة الشؤون الاجتماعية التي أصبحت الآن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، متمنياً لهم التوفيق».من جانبه، أعرب الوزير الراجحي، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على ما يلقاه القطاع من دعم واهتمام منه، مؤكداً أن هذه المبادرات والاتفاقيات تمثّل ركيزة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، تُسهم في تحسين جودة الحياة، وتمكين الفئات المستفيدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات سوق العمل والتنمية الاجتماعية.من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة تبوك، بحضور نائبه في مكتبه بالإمارة، الوزير الراجحي، وعدد من قيادات الوزارة، وجرى خلال الاستقبال استعراض جهود الوزارة ومشاريعها القائمة في المنطقة، ومناقشة خططها المستقبلية التي تتماشى مع إستراتيجية سوق العمل والبرامج التنموية، بما يعزز تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وقدم الوزير الراجحي موجزاً عن جهود الوزارة في المنطقة، التي تهدف إلى دعم وتمكين شباب وشابات المنطقة، والفئات المستفيدة من خدماتها، للارتقاء بمنظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.