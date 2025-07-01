أغلقت الجهة المختصة بمنطقة عسير، سوق الثلاثاء الشعبي في أبها وأعلنت أن مدة الإغلاق 60 يوما؛ لأعمال الترميم والتطوير وتحسين جودة مرافق السوق الذي يُعتبر أحد أقدم الأسواق الشعبية في عسير، ويقع في وسط المدينة، ويقدم مزيجاً فريداً من المنتجات ما يوفر للزوار تجربة تسوق تجمع بين الأصالة والعصرنة، ورحلة ثقافية تربط الماضي والحاضر، ما يجعله وجهة لا غنى عنها لعشاق التراث والمنتجات المحلية، فيما تم نقل مقر السوق إلى حي الهيام بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره.وقال مصطفى بن عزيز، إن إغلاق سوق الثلاثاء، لأجل الترميم والتطوير حدث سياحي وتراثي واقتصادي، وكنت أتمنى أن يكون إضافة لمعالم عسير السياحية خلال موسم الصيف، إذ يبقى توقيت إغلاقه غير مناسب مع موسم الصيف، ومن يرى أن الوقت مناسب فقد نظر من زاوية أخرى.من جانبه، يرى الإعلامي حسن القبيسي، أن سوق الثلاثاء يُعد من أشهر الأماكن التي يزورها المصطافون والقادمون إلى أبها، ويأتي إغلاقه لعمل التحسينات لكي يتوافق مع ما تعيشه المملكه بصفة عامة، ومنطقة عسير بصفة خاصة في ظل رؤية 2030، ربما كان التوقيت المناسب للتطوير.وأضاف فهد مداوي، أن التطوير مهم لسوق الثلاثاء التراثي والتاريخي، والأهم أن يكون تطويره متوافقا مع تراث السوق، وألا تغلب عليه الكتل الخرسانية والبناء العمراني. ويختم سعيد قزعة بالقول: توقيت إغلاقه غير مناسب ولكن سنسعد بتطويره ليحكي ماضي وحاضر منطقة عسير. يُذكر، أن سوق الثلاثاء يتميز بحضور قوي للمنتجات الشعبية والكثير من المنتجات الأخرى، ويشهد إقبالاً كبيراً طوال أيام الأسبوع من المواطنين والسياح، وخصوصا يوم الثلاثاء؛ لاقتناء بعض التراثيات التي تشتهر بها منطقة عسير.