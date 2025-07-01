تتجه أنظار خريجي وخريجات الثانوية العامة الذين تقدموا بطلبات قبول من خلال المنصة الوطنية إلى مراقبة علامة «الكأس» التي خصصتها وزارة التعليم في المنصة.وبينت الوزارة أن رمز «الكأس» سيظهر عند أعلى رغبة تتناسب مع نسبة المتقدم الموزونة وترتيبه للرغبات، ما يعني أن التخصص الذي سيتم فيه القبول، وذلك في حال استمر رمز الكأس عند نفس الرغبة حتى آخر يوم لتأكيد الرغبات بعد اكتمال نتائج جميع اختبارات الطلاب والطالبات وظهور نسبهم الموزونة.وأوضحت أن اللون الأخضر والذي سيظهر على التخصصات المختارة يعني أن فرص قبول المتقدم ستكون مرتفعة؛ لأن النسبة الموزونة للطالب أعلى من نسب زملائه المتقدمين على التخصص، بينما اللون الأحمر يظهر على التخصصات ذات فرص قبول منخفضة تكون فيها النسبة الموزونة للطالب أقل من نسب زملائه المتقدمين على التخصص نفسه.