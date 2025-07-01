شارك الديوان العام للمحاسبة ممثلًا بالنائب التنفيذي للمراجعة المالية والالتزام لاما عبدالعزيز الحمادي، في الاجتماع التوجيهي للجنة المعايير المهنية بالمنظمة الدولية (الإنتوساي)، الذي عُقد في دوقية لكسمبورغ الكبرى، برئاسة محكمة المدققين بالاتحاد الأوروبي، وحضور كبار ممثلي عدد من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وعدد من المنظمات الدولية ذات الصلة كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، والاتحاد الدولي للمحاسبين.وشهد الاجتماع، عقد عدد من حلقات النقاش التي أسهمت في تطوير خطة عمل اللجنة للفترة (2026 - 2028)، واستعراض تحديات تطبيق المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة، ودور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في أعمال المراجعة، والتطبيق الأمثل لتقارير الاستدامة، إضافةً إلى مناقشة خطة التطوير الإستراتيجية (SDP) لمنظمة الإنتوساي؛ كركيزة أساسية لتعزيز جودة أعمال المراجعة على القطاع العام في مختلف دول العالم.واستعرضت لاما الحمادي، جهود الديوان في العمل على تطوير وبناء القدرات المهنية لمنسوبيه، في تنفيذ أعمال المراجعة وفق أفضل الممارسات والمعايير والمنهجيات المتطورة التي تتوافق مع إطار منظمة الإنتوساي للإصدارات المهنية (IFPP)، والمعايير الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد (IAASB).وتجسد هذه المشاركة حرص الديوان على مشاركة خبراته مع الأجهزة الدولية النظيرة، وتعزيز دوره في المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.