أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر مايو.وأوضحت، أن عدد شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية بلغ 1,342 شكوى، مبينةً أنَّ طيران ناس جاءت أقلّ شركات الطيران شكاوى بـ 35 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر مايو إلى 100%، بينما حلَّت الخطوط الجوية السعودية ثانياً بـ 39 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى 100%، وجاء ثالثاً «طيران أديل»، إذ وصل عدد الشكاوى إلى 40 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى 100%، وفقاً لرصد المؤشر، وجاءت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر مايو عن الأمتعة أولاً، ثم الرحلات، ثم التذاكر.وحصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 0.4% لكل 100 ألف مسافر، وبـ 16 شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.وحصل مطار الأمير نايف الدولي على أقل المطارات بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بشكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار الملك سعود هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 3% لكل 100 ألف مسافر بشكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.