أطلقت إمارة منطقة المدينة المنورة مبادرة «برمجان المنورة»، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي، من خلال إشراك الكفاءات الوطنية في تطوير حلول تقنية مبتكرة.

وتعد هذه المبادرة منصة وطنية تجمع المبرمجين والمبدعين ورواد التقنية في إطار تنافسي، يدعم تطوير الحلول الرقمية ويحفز الابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد رقمي مزدهر.

ويأتي «برمجان المنورة» ضمن توجه الإمارة لدعم المشاريع التقنية والذكاء الاصطناعي، وتمكين الطاقات الشابة من الإسهام الفاعل في تطوير القطاع الحكومي، عبر توظيف أدوات التقنية الحديثة والبرمجيات.

تجدر الإشارة الي أن المشاركة في المبادرة متاحة لكافة المهتمين من مختلف مناطق المملكة، داعية المبدعين والمبتكرين إلى التسجيل والمساهمة بأفكارهم الإبداعية.

للمزيد من المعلومات والتسجيل:

https://hackathon.almadinah.gov.sa