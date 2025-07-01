قام نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز بزيارة لمهرجان «بيت حائل» في نسخته الرابعة، الذي يُقام تحت شعار«البيت بيتكم.. يا بعد حيي»، ويستمر لمدة ثلاثين يومًا في منتزه أجا بارك.

واطّلع نائب أمير منطقة حائل خلال جولته على أركان الحرف اليدوية والمشغولات التراثية التي يقدمها أكثر من 40 مشاركًا ومشاركة، حيث تنوعت الأعمال بين الحرف الخشبية، والنسيج اليدوي، والتصميم الفني، وصناعة العطور والبخور، وسط حضور لافت من الزوار والمهتمين بالتراث المحلي.

وتضمنت الزيارة أجنحة ضيوف الشرف من منطقتي عسير وجازان، اللتين شاركتا بتراثهما الغني وفنونهما الشعبية، في تجسيد ملموس لتكامل الهُوية الثقافية بين مختلف مناطق المملكة.

وأشاد نائب أمير منطقة حائل بما شاهده من جهود شبابية ونسائية بارزة، مؤكدًا أن مهرجان «بيت حائل» يعكس روح الأصالة والابتكار، ويُعد منصة نوعية لتمكين الحرفيين والحرفيات وربط التراث المحلي برؤية حديثة.

تجدر الإشارة إلى أن المهرجان يحظى بمتابعة مباشرة من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وبدعم من عدد من الجهات الرسمية وشركاء التنمية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية الصناعات الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية