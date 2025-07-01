انطلقت الدورة الصيفية الشرعية المتقدمة الـ31 التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، في جامع زيد بن محمد المدخلي.

وتقام الدورة على مرحلتين يشرح الدعاة في المرحلة الأولى كتب المعاملات من السبل السوية ومختصر السيرة النبوية، إضافة إلى كتاب رفع الأعلام عن الإئمة الأعلام وتفسير سورة الأنفال من كتاب تفسير ابن كثير وتأسيس الأحكام من شرح عمدة الأحكام، وفي المرحلة الثانية التي تبدأ من السادس من محرم يشرح الدعاة عدداً من الكتب العلمية المهمة كالمنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، ونظم الآجرومية وكذلك العبادات من السبل السرية وأصول العقائد الدينية.

وأكد المدير العام لفرع الوزارة في جازان الدكتور خالد بن أحمد النجمي أهمية هذه الدورة التي تركز في شروحاتها على أمهات الكتب في التفسير والفقه والحديث والتوحيد، ثم اختتم بالشكر لكل القائمين على هذه الدورة من منسوبي المساجد في صامطة وجمعية الدعوة وكذلك الدعاة المشاركين.

وتبدأ الدورة من صلاة العصر إلى صلاة العشاء ويحضرها عدد من طلاب العلم من داخل المملكة وخارجها كما تقام دورة للمبتدئين يتم خلالها شرح كتاب الواجبات المتحتمات، وشرح بلوغ المرام، ثم تفسير سورة الفاتحة وقصار المفصل وتقام في جامع العليا بصامطة بداية من مساء أمس وتستمر إلى السابع من الشهر الجاري.