نوّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام وعناية بالتنمية المستدامة وتطوير لمشاريع الترفيه والسياحة بجميع مناطق المملكة، منها منطقة نجران بما يسهم من رفع جودة الحياة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً ما تمتلكه المنطقة من إرث تاريخي وتراثي، ومقومات طبيعية تشكل ميزاً نسبية وفرصاً واعدة في مجال الاستثمار والسياحة والترفيه في المملكة.

جاء ذلك خلال لقائه في ديوان الإمارة اليوم، مديري الجهات الحكومية والأمنية، وعدداً من الأهالي والإعلاميين.

وشدد أمير المنطقة على أهمية التعاون والتكامل بين جميع الجهات الحكومية والأمنية بما يعزز جودة الفعاليات المقدمة للمواطن والمقيم والزائر، ويعكس الجوانب الثقافية والسياحية والاجتماعية التي تحتضنها المنطقة ومحافظاتها.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي، أن الأمانة وبلدياتها أكملت استعداداتها لانطلاق فعاليات صيف نجران غداً، من خلال تجهيز أكثر من (160) متنزهاً وحديقة وساحة بلدية وممشى رياضياً، لاستقبال المتنزهين خلال الصيف، بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تقديم تجربة صيفية تلبي تطلعات أهالي المنطقة وزوارها، مشيراً إلى أن فعاليات المهرجان تتضمن أنشطة ترفيهية وثقافية وبرامج للأسرة والطفل، إضافة إلى المسابقات الرياضية، والحرف اليدوية، والمسرحيات، والبرامج والدورات التدريبية.