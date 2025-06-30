شهدت محافظة النماص انطلاق فعاليات صيف هذا العام من «قصور العسابلة»، أحد أبرز الوجهات التراثية والسياحية في منطقة عسير، وسط حضور لافت من الأهالي والزوار، وتزامناً مع بداية موسم الصيف، واستقبال الزوار والوفود السياحية من داخل المملكة وخارجها.

وانطلقت الفعاليات مساء اليوم (الاثنين) ببرامج تراثية منوعة، شملت استقبال الزوار بعروض فرقة «رجال الحجر»، وفقـرات شعبية متنوعة، أضفت أجواءً على القصور، التي تعود بتاريخها إلى عقود طويلة من الزمن، وتعكس هوية المنطقة المعمارية والتراثية.

وتتواصل الفعاليات يومياً على مدار شهرين، وتشمل حفلات غنائية، أمسيات فنية، عروضاً سينمائية في «سينما القصور»، فقرة «عصرية أطفال زمان»، مسابقة الأزياء التراثية، عروض الطاروق، المزمار، الحراج التراثي، الباعة المتجولين، العازفين الجوالين، والكركترات التاريخية، كما خُصصت فقرات ترفيهية للعائلات والأطفال، لتعزيز التجربة السياحية المتكاملة.

وتُعد "قصور العسابلة" من أبرز المعالم التاريخية في محافظة النماص، حيث تمثل نموذجاً فريداً للطراز المعماري القديم، وتُبرز مدى ثراء المنطقة ثقافياً وحضارياً.

وتأتي إعادة إحياء القصور ضمن جهود تنشيط السياحة الداخلية، ورفع إسهام القطاع الثقافي والتراثي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن محافظة النماص تقع على سلسلة جبال السروات، وتتميز بطبيعتها الخلابة ومناخها المعتدل طوال العام، ما يجعلها وجهة مثالية للسياحة الصيفية، خاصة مع تنوع الفعاليات التراثية والفنية، التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة.