أعلنت المنصة الوطنية للقبول الموحّد في الجامعات والكليات ومقاعد الابتعاث اعتماد ثلاثة ألوان رئيسية تظهر على شاشة المتقدّمين، ضمن مرحلة عرض الفرص المتاحة بناءً على مقارنة نتائجهم بنتائج المتقدّمين الآخرين عبر المنصة وذلك تمهيدًا لتمكينهم من إعادة ترتيب رغباتهم بدقة، عقب اكتمال نتائج جميع الاختبارات وصدور النسب الموزونة.

وبحسب المنصة، يدل اللون الأخضر على التخصصات التي تتوفر بها فرص قبول مرتفعة، وتكون النسبة الموزونة للطالب أعلى من نسب زملائه المتقدّمين على التخصص ذاته، في المقابل، يظهر رمز الكأس باللون الأصفر عند أعلى رغبة تتناسب مع النسبة الموزونة للطالب وترتيب رغباته، ويُعد مؤشرًا على التخصص المتوقع القبول فيه، شريطة استمرار ظهور الرمز في نفس الرغبة حتى موعد إغلاق تأكيد الرغبات، أما اللون الأحمر، فيشير إلى التخصصات ذات فرص القبول المنخفضة، والتي تقل فيها النسبة الموزونة للطالب عن نسب المتقدّمين الآخرين على نفس التخصص.